Цитата: Ирина Смирнова отметила, что перед родителями встал вопрос: либо нанимать гувернёра, либо уволиться и сидеть с ребёнком дома.

Радует, что в парламенте кто-то ещё здраво мыслит. Уважаемая депутат Смирнова, достучитесь пожалуйста с этой проблемой до президента, т.к. от временных министров и санврачей толку нет! Доиграются ведь с карантинами, загубят образование, как и здравоохранение. В начальных классах обязательно должно быть очное обучение.