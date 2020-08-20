|Таласпаева Айсулу Ербулатовна. Очень приятный молодой врач. Все расскажет, все объяснит. Не как не которые быстро забегали в палату с одним вопросом. Все нормально? И убегают. А Айсулу не покинет палату пока полностью не удовлетворит все любопытства. Конечно она не одна работала, там целая команда глав врач и т.д. Но она все таки непосредственно работала с больными. Инфекционная областная больница в г. Тобыл. Туберкулёзная в прошлом больница и вроде опять щас сново вернули туда тубиков.
Цитата:
Это врачи, медсестры и санитары, кто был рядом с больными, лечил их и ухаживал за ними ежедневно. Специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.
[Исправлено: Vit, 20.08.2020 - 17:51]