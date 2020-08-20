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≡ Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
 
 
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§ NG.kz
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39668

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошло три месяца как началось строительство общежития Костанайского медицинского колледжа во дворах домов Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92, Толстого, 67 в городе Костанай. Обращение к президенту, жалобы и отписки, суды и протесты, публикации в прессе, сюжеты на телевидении.
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§ Victor Yang
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13113

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 21.08.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Так и не получен ответ на принципиальный вопрос, на каком основании проведён конкурс и заключён договор?

Решение местного исполнительного органа. Ищите его на портале epsd.kz. Но для этого нужна ЭЦП заказчика.
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