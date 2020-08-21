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≡ Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать свободы в ЗКО
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать свободы в ЗКО
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39668

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске суд присяжных не стал лишать свободы мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Подробности этого дела рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО.
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§ Йцукен
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений:
56

Регистрация:
25.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у них там кукуха отлетела совсем?
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§ Йцукен
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений:
56

Регистрация:
25.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УК РК:
Статья 122. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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§ JereK
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1427

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 21.08.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигеть.. Добровольное вступление в половую связь само по себе подразумевает равенство отношений. Не может быть никакого равенства у взрослого мужика и 12-летней девочки. Если девочка не понимала совершаемых с ней действий, как написано в статье - то это насилие. Если понимала - то растление малолетней. И то и другое должно караться огромными сроками и химической кастрацией.
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§ Трезвый
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений:
17

Регистрация:
06.04.20
Отправлено: 21.08.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я однозначно не хочу что бы мои дети жили в этой стране!!!! Это была последняя капля крови.
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§ юля елиссева
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1665

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 21.08.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего расшумелись? Пророк одной из трех мировых религий взял в жены пятилетнюю девочку и имел с ней секс с девяти лет, сразу после того, как у девочки начались менструации.
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§ Сабыр
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
400

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню,в школе,у нас одна девочка в 12 лет уже очень была хороша. И нормально так раздавала)) И потом,цыгане вообще выдают девочек замуж после начала первых. Поэтому так рубить с плеча не надо и мы не знаем всех обстоятельств. Может и правда не надо ломать жизнь парню.
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§ JereK
Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать свободы в ЗКО
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1427

Регистрация:
13.09.12
Отправлено: 21.08.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть бери блокнотик и записывай всех потенциальных педофилов, отметившихся в этой ветке..

[Исправлено: JereK, 21.08.2020 - 12:08]
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§ maxsaf
Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать свободы в ЗКО
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7419

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 21.08.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Пророк одной из трех мировых религий

Судя по фамилии подсудимый наврятли исповедует эту религию. А вот под понятие педофил он точно подходит, независимо от обоюдности согласия.
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§ Vit
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9727

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 21.08.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 лет конечно это ещё совсем маленькая. Хоть добровольно, хоть нет, но мужчина должен был понимать на что идёт. Кстати а сколько лет мужчине? Несказанно. Может ему 15 лет. То и обсуждать тогда нету смысла, можно и отпустить на волю
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§ Партизан7
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
61

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 21.08.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата /Рассмотрев дело, суд присяжных сделал вывод, что половое сношение с девочкой происходило с ее согласия и она в силу психического и физиологического развития понимала значение половых отношений.

JereK Цитата/ Офигеть....

Полностью поддерживаю JereKa
Как такое возможно, если доказан факт...
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§ таноми52
Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1947

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 21.08.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кстати а сколько лет мужчине? Несказанно. Может ему 15 лет



Присяжные признали смягчающими обстоятельствами наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка, а также отсутствие судимостей и положительную характеристику.

Ага, 15-ть! Как раз ничего не знает об ответственности, но что делать с девочками, знает!

Источник: https://www.ng.kz/m
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§ Козлов я
Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать свободы в ЗКО
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1690

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 21.08.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ага, 15-ть! Как раз ничего не знает об ответственности, но что делать с девочками, знает!
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§ Vit
Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать свободы в ЗКО
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9727

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 21.08.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В 15 они знают уже че делать с девочками) дай им волю они в 15 и детей начнут стругать пачками.)
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