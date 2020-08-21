JereK Re: Обвиняемого в изнасиловании малолетней не стали лишать... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1427

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:53 Офигеть.. Добровольное вступление в половую связь само по себе подразумевает равенство отношений. Не может быть никакого равенства у взрослого мужика и 12-летней девочки. Если девочка не понимала совершаемых с ней действий, как написано в статье - то это насилие. Если понимала - то растление малолетней. И то и другое должно караться огромными сроками и химической кастрацией.