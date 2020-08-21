Партизан7 Re: Токаев: Чиновники меняются по кругу один за другим, а... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 61

Регистрация: 30.07.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:19 Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.



В статье: Руководство области не замечает......

Вчера я в комментариях привёл именно это высказывание нашеего Президента Токаева Касым-Жомарта Кемеловича.



Как здорово, что Президент, обратил на это внимание.

В ситуации со строительством 9 этажного общежития.........