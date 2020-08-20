Сабыр Re: Возвращение пешеходного перехода? #5 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 400

Регистрация: 30.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 А потом обижаемся,когда нашу страну никто в серьёз не воспринимает Как и с продажей сигарет с уд. Вы что как те женщины с низкой соц ответственностью! Вы гос-во или где?? Так же нельзя! Приняли решение-решайте! Или думаете прежде! Какой-нибудь инвестор увидит наш подход ко всему и захочет ли связываться??