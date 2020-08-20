Цитата: abaika95: Первый вопрос кому нужен корпус общаги в центре города купить? Есть кто из знакомых?



Есть госорганы, которые сидят на аренде, может и продавать не надо, а расселить их тами экономия бюджета на года. А частник аж бегом найдётся и поверьте через пару лет и старая и новая общага превратятся в офисное здание и арендное жильё. Кстати к бабке можете не ходить.



Цитата: abaika95: Второй сколько по времени будут продавать этот корпус? А если покупателей вообще не появится? А студенты так и без общаги будут сидеть?



См. выше



Цитата: abaika95: О чем? Вы против строительства руководство города и колледжа со студентами за о чем договариваться?



Пустой вопрос, заданный только для наивных, но всё же повторюсь, у жителей дома 183 оттяпали пол двора. Предвижу Ваши следующие вопросы чья земля и т.д. Прочтите обращение жителей к Президенту, там заданы конкретные вопросы и попробуйте на них ответить, тогда Вам возможно станет ясно, если конечно Ваши вопросы не ради вопросов.



Цитата: abaika95:

Честный плакат будет?)



Вы настойчиво не вникаете в суть конфликта и задаёте поверхностные вопросы, именно так некоторые ответчики крутились на суде выдавая кучу сносок не относящихся к сути вопроса и тут дело уже в качестве процесса и правосудия в целом.



Кстати 19 го областной суд на это указал одному из ответчиков, который начал отвечать по сути иска, а не частной жалобы, хотя разбиралась именно жалоба. А многие просто заявляют "не согласны" и даже не пытаются мотивировать ))



Почитайте материалы на сайте moisosedi.kz , отнеситесь к своей работе качественно и задавайте вопросы по существу.



Сегодня продолжение процесса в областном суде по частной жалобе жителей.