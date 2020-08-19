Цитата: KOS77:

Помнится девчонку шахматистку не так давно, аналогично "вежливо посылали", но в России приняли с распростертыми и жильё выделили в Москве (а не Кустанае). Лучше бы Наде поискать сторону, где больше ценятся реальные достижения в спорте и сделать выбор в её пользу.



Если речь за Бибисару Асаубаевой мастера FIDE, которая в 2017 году выехала и два года играла за Россию, в прошлом году вернулась.



Более четырёх лет тому назад в 2016 году обсуждали заметку про шахматиста Петра Костенко. В ходе бесед я упоминал за заслуги международного гроссмейстера Жансаи Абдумалик. Тогда пользователь под ником Алиса сказала мне: Мол в нашем регионе явно есть не менее, а даже и более одаренные детки. И в нашем городе также есть такие, но у их родителей нет средств, чтобы возить детей и иметь все те же "заслуги", что и она, некому их продвигать...



Соответственно ответил, цитирую Кайрат стайер: Шахматы интеллектуальная и королевская игра котирующаяся во всем мире, Вы представляете игру на чемпионате мира или азии, сколько именитых зрителей, судьей, тренеров, там все просчитывается на несколько ходов вперед, домашние заготовки используются, сколько времени надо изучать соперников, бывают темные лошадки, малейшая ошибка и проигрыш, не говоря уже о психологической подготовке и моральном настрое. Кто просто так отдаст победу, в прошлом году сборная команда Казахстана среди детей заняла 4 место на мировом первенстве, Жансая не участвовала, готовилась на соревнования среди девушек до 20 лет. Жансая в 14-16 лет играет с 19-20 летними девушками и выигрывает у них на мировых первенствах, она талант высочайшего класса. Детям надо выиграть область, республику и попасть в сборную команду страны, особо одаренных победителей и призеров продвигают на уровне федерации шахмат страны. У нас вроде в настоящее время аким области руководит областной федерацией шахмат.



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