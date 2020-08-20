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≡ Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
 
 
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§ NG.kz
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39666

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошло три месяца как началось строительство общежития Костанайского медицинского колледжа во дворах домов Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92, Толстого, 67 в городе Костанай. Обращение к президенту, жалобы и отписки, суды и протесты, публикации в прессе, сюжеты на телевидении.
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* abaika95
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4759

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 20.08.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дудника никто не хотел слушать/



Ну вот,а вы говорите никто с вами не разговаривал) почему это на плакате не пишите чтобы жители вас поддержали?

Типо "К нам приезжали разговаривать но никто не слушал! Остановите стройку!!"

Честный плакат будет?)



Цитата-/Финк как Финк, всё хорошо и всё законно. Сообщал недостоверную информацию о принадлежности участка и инсоляции./



Ну и вы ему сообщите ченить,типо все студенты алкаши поэтому мы с ними жить не хотим) не факт же?)




Цитата-/Архимед вообще не работает. У него нет обратной связи с населением/


Архимед который аким города Костанай? Или аким области за каждый суд в городах должен вписывается?) Хотя ваша правда,мало популизма у губера,надо больше)
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§ Партизан7
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
59

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 20.08.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер!
Не хотелось бы дальше дискутировать и повторяться о законности или не законности 9 этажного общежития, который строится в 14-15 метрах.
Все это можно прочитать в комментариях, в статье: Выражает мнение!... от 13 августа 2020 года.

Повторюсь, не интересно об одном и том же.

Я о другом: хотел процитировать нашего Президента Казахстана Токаева Касым- Жомарта Кемеловича.
19 августа 2020 года на совещании по вопросам противодействия коррупции.
Назвал причину протестных настроений.
По его мнению, "бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастание у граждан протестных настроений и правового нигилизма"

К чему это я? ....
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§ peshexod
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3621

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 21.08.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Первый вопрос кому нужен корпус общаги в центре города купить? Есть кто из знакомых?


Есть госорганы, которые сидят на аренде, может и продавать не надо, а расселить их тами экономия бюджета на года. А частник аж бегом найдётся и поверьте через пару лет и старая и новая общага превратятся в офисное здание и арендное жильё. Кстати к бабке можете не ходить.

Цитата:
abaika95: Второй сколько по времени будут продавать этот корпус? А если покупателей вообще не появится? А студенты так и без общаги будут сидеть?


См. выше

Цитата:
abaika95: О чем? Вы против строительства руководство города и колледжа со студентами за о чем договариваться?


Пустой вопрос, заданный только для наивных, но всё же повторюсь, у жителей дома 183 оттяпали пол двора. Предвижу Ваши следующие вопросы чья земля и т.д. Прочтите обращение жителей к Президенту, там заданы конкретные вопросы и попробуйте на них ответить, тогда Вам возможно станет ясно, если конечно Ваши вопросы не ради вопросов.

Цитата:
abaika95:
Честный плакат будет?)


Вы настойчиво не вникаете в суть конфликта и задаёте поверхностные вопросы, именно так некоторые ответчики крутились на суде выдавая кучу сносок не относящихся к сути вопроса и тут дело уже в качестве процесса и правосудия в целом.

Кстати 19 го областной суд на это указал одному из ответчиков, который начал отвечать по сути иска, а не частной жалобы, хотя разбиралась именно жалоба. А многие просто заявляют "не согласны" и даже не пытаются мотивировать ))

Почитайте материалы на сайте moisosedi.kz , отнеситесь к своей работе качественно и задавайте вопросы по существу.

Сегодня продолжение процесса в областном суде по частной жалобе жителей.
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§ Сергей kst
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
212

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 21.08.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Архимед вообще не работает. У него нет обратной связи с населением


Его, все это, не особо лимитирует.У него есть замы,и самая любимая весчь-пила тридцаточка))
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§ Victor Yang
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13112

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 21.08.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Уже кто то предлагал грамотное и экономное решение, продать сегодняшнюю общагу (действующую как учебный корпус),

А пусть недовольные жильцы продадут квартиры в этих домах и купят там где не будет общаги. Делов-то!
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§ peshexod
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3621

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 21.08.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А пусть недовольные жильцы продадут квартиры в этих домах и купят там где не будет общаги. Делов-то!


Ценный совет, люди прочтут и скажут Вам спасибо))
Только вот проблема появилась, квартиры в этом доме дешевле стали и купить другую не возле общаги уже не смогут )). Это со слов жителей, есть желающие продать, но вот теперь руками разводят.
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§ Добринцофф
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7422

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 21.08.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А пусть недовольные жильцы продадут квартиры в этих домах и купят там где не будет общаги. Делов-то!

Мне кажется бежать оттуда надо пока не поздно,место там хорошее,центр города с продажей проблем не будет ,на вырученные деньги купят себе такую же квартирку в центре и самое главное при выборе новой квартиры учтите все нюансы,рядом не должно быть никаких учебных корпусов,а двор должен быть максимально маленький, что бы в него не влезла многоэтажка.
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§ peshexod
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3621

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 21.08.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а двор должен быть максимально маленький, что бы в него не влезла многоэтажка.


:lol: Так он и у этого дома уже остался никакой, да и поздно уже стройку не спрячешь при демонстрации продаваемой жилплощади ))
Для себя я бы уже не купил там квартиру, только если для сдачи.
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§ Добринцофф
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7422

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 21.08.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Для себя я бы уже не купил там квартиру, только если для сдачи.

А и не надо для себя,это дом очень удачно расположен именно для аренды жилья,я не думаю ,что цены там сильно упадут из за стройки.
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§ Victor Yang
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13112

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 21.08.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Ценный совет

Не менее ценный, чем совет продать здание колледжа и построить новое с общагой в другом месте.
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§ Victor Yang
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13112

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 21.08.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
квартиры в этом доме дешевле стали

Так а кто их дешевле сделал? Сами жильцы шумом и сделали. Молчали бы - цены бы остались на уровне.
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