Елена Пикельная Re: "Решение - в компетенции СЭС" - Видеообращение... #23 Е





(Журналисты) Сообщений: 417

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 10:18 Цитата: ACROS:

Однозначно, мальчик( Падерин) виноват,

Во-первых, не мальчик, а доктор. Во-вторых, с чего это однозначно виноват? Он же должен по прошествии некоторого времени снимать использованные маски и перчатки, чтобы заменить их на новые. Вот эти и ворвались именно в этот короткий промежуток. Докажите мне, что это не так. Нет у Вас доказательств.



Цитата: ACROS:

закон он суров, но суров одинаково ко всем.

Я Вас умоляю, далеко не ко всем. И в данном случае закон не суров, а туп. Тупо туп. Да и не закон это, а постановление. Сегодня его рьяно исполняют, а завтра нам скажут: "Ой, фигня у нас получилась, сейчас мы по-другому думаем".



Цитата: ACROS:

Просто, народ АВТОМАТИЧЕСКИ на его стороне, потому что АВТОМАТИЧЕСКИ против любых действий властей, ЧТО БЫ они не делали.

Вот лично я не автоматически (и орать не надо, CapsLock приравнивается к крику), я всегда за логику. Я её ищу по старой привычке, хотя понимаю, что живём во времена сюра. Как понимаете, логическое мышление у проверяющих отсутствует. Боюсь, что и мышление вовсе.