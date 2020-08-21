Vit Re: Хлеб будет очень разный #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9725

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 Да будет хлеб, будет. Хоть в дождь, хоть в снег, и в засуху. Сто раз проходили и знаем сколько там денег крутится Вы лучше расскажите людям откуда мясо в наших мясокомбинатах, например в знаменитой кублей. Пора бы уже субсидии в мясо вкладывать, хватит позориться. с Монголии говядину и конину завозить и потом под лайбом Казахстан продавать. .