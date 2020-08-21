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≡ Хлеб будет очень разный
 
 
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§ NG.kz
Хлеб будет очень разный
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39665

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 21.08.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сроки страды многих вынудила сдвинуть 40-градусная жара конца июня и начала июля и отсутствие в привычное время дождей, что спровоцировало раннее созревание зерновых. По данным управления сельского хозяйства акимата Костанайской области, к 19 августа в уборочную кампанию включились выборочно хозяйства уже всех районов. Даже для южных регионов это на редкость ранняя уборка.
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§ Vit
Re: Хлеб будет очень разный
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9725

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 21.08.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да будет хлеб, будет. Хоть в дождь, хоть в снег, и в засуху. Сто раз проходили и знаем сколько там денег крутится Вы лучше расскажите людям откуда мясо в наших мясокомбинатах, например в знаменитой кублей. Пора бы уже субсидии в мясо вкладывать, хватит позориться. с Монголии говядину и конину завозить и потом под лайбом Казахстан продавать. .
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