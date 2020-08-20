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§ NG.kz
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39664

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 августа суд района Беимбета Майлина вынес постановление по жалобе жительницы этого района, владелицы местной аптеки «Айболит» Ольги ВЕДЛЕР. Индивидуальный предприниматель оспаривала штраф в размере 361 140 тенге, который ей выписали в конце июля за продажу анальгина по завышенной цене. Ведлер считает, что покупатель был подставным, доказать продажу анальгина по чеку невозможно, а такие постановления разоряют мелкий аптечный бизнес.
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§ elektron
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5540

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 20.08.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда вообще и зачем прокурор? Дело максимум административное и яйца выеденного не стоит. Спор двух сторон, за несчастные 150 тенге. До чего же некоторые мелочные стали? Жалко даже как то таких ущербных людей. Даже если и обсчитали. Ну так разберись с продавцом на месте. Нет же бежать в полтсию надо, помогите, хулиганы зрения лишают. Даже если подобное и имело быть место...ХМ :-x Цитата:
ACROS:
На чеке выбито время покупки - 13:01, а протокол составлен в 13:00.

Хорошо замечено.
Решаются такие вещи в цивилизованном мире как правило бес судов, и уж точно без прокуроров.
Больше походит на системный отжим средств. Как и с ветеринаром.
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§ maxsaf
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7417

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Спор двух сторон, за несчастные 150 тенге. До чего же некоторые мелочные стали?

А вы что им предлагаете, газовые контракты на миллиарды проверять?))
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§ elektron
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5540

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 20.08.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы что им предлагаете, газовые контракты на миллиарды проверять?))

Да я вообще не понимаю просто с какого боку тут полисия? :lol:
У них, что своих дел нет? Точнее это вообще их не касается. Если я по такому поводу в полицию позвоню, там не только никто не приедет, но ещё долго смеяться будут. :lol:

[Исправлено: elektron, 20.08.2020 - 18:08]
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