Vit Re: День сурка - казахстанская версия #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9724

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:50 В этом году сурок стал наглым, борзым. Пешком ходит в доль дорог и чихал он на людей. Ему сигналиш, останавливаешся подходишь, а он цвыркнет на тебя и медленной и важной походкой в нору залазит. Наверно из за карантина. Они страх потеряли перед людьми. Особено заметно в костанайской и акмоленской области.)