Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
§ NG.kz
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39664

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошло три месяца как началось строительство общежития Костанайского медицинского колледжа во дворах домов Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92, Толстого, 67 в городе Костанай. Обращение к президенту, жалобы и отписки, суды и протесты, публикации в прессе, сюжеты на телевидении.
Читать новость
§ abaika95
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4759

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 20.08.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дудника никто не хотел слушать/



Ну вот,а вы говорите никто с вами не разговаривал) почему это на плакате не пишите чтобы жители вас поддержали?

Типо "К нам приезжали разговаривать но никто не слушал! Остановите стройку!!"

Честный плакат будет?)



Цитата-/Финк как Финк, всё хорошо и всё законно. Сообщал недостоверную информацию о принадлежности участка и инсоляции./



Ну и вы ему сообщите ченить,типо все студенты алкаши поэтому мы с ними жить не хотим) не факт же?)




Цитата-/Архимед вообще не работает. У него нет обратной связи с населением/


Архимед который аким города Костанай? Или аким области за каждый суд в городах должен вписывается?) Хотя ваша правда,мало популизма у губера,надо больше)
Профайл
§ Партизан7
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
59

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 20.08.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер!
Не хотелось бы дальше дискутировать и повторяться о законности или не законности 9 этажного общежития, который строится в 14-15 метрах.
Все это можно прочитать в комментариях, в статье: Выражает мнение!... от 13 августа 2020 года.

Повторюсь, не интересно об одном и том же.

Я о другом: хотел процитировать нашего Президента Казахстана Токаева Касым- Жомарта Кемеловича.
19 августа 2020 года на совещании по вопросам противодействия коррупции.
Назвал причину протестных настроений.
По его мнению, "бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастание у граждан протестных настроений и правового нигилизма"

К чему это я? ....
Профайл Посетить вебсайт
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 47
Пользователей: 0
Всего: 47

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 545.67 Ko | Raw HTML: 50.39 Ko -