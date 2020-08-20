abaika95 Re: Руководство области не замечает протесты жителей против... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4759

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:13 Цитата-/Дудника никто не хотел слушать/







Ну вот,а вы говорите никто с вами не разговаривал) почему это на плакате не пишите чтобы жители вас поддержали?



Типо "К нам приезжали разговаривать но никто не слушал! Остановите стройку!!"



Честный плакат будет?)







Цитата-/Финк как Финк, всё хорошо и всё законно. Сообщал недостоверную информацию о принадлежности участка и инсоляции./







Ну и вы ему сообщите ченить,типо все студенты алкаши поэтому мы с ними жить не хотим) не факт же?)









Цитата-/Архимед вообще не работает. У него нет обратной связи с населением/





Архимед который аким города Костанай? Или аким области за каждый суд в городах должен вписывается?) Хотя ваша правда,мало популизма у губера,надо больше)