Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
§ NG.kz
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39664

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 августа суд района Беимбета Майлина вынес постановление по жалобе жительницы этого района, владелицы местной аптеки «Айболит» Ольги ВЕДЛЕР. Индивидуальный предприниматель оспаривала штраф в размере 361 140 тенге, который ей выписали в конце июля за продажу анальгина по завышенной цене. Ведлер считает, что покупатель был подставным, доказать продажу анальгина по чеку невозможно, а такие постановления разоряют мелкий аптечный бизнес.
Читать статью
§ юля елиссева
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1664

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 20.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что идет планомерное уничтожение малого бизнеса в стране
Профайл
§ Маркс
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
946

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рука руку моет. Как государство может выступать против самого себя? Конечно, все вокруг будут виноваты, но только не представители государства. Хоть и говорят, что государство это и есть все его граждане, но у нас давно произошёл какой-то системный сбой и государство стало отдельным институтом, выступающим против своих граждан.

Судя по последним событиям, новым непродуманным законам, нелепым придумкам, необоснованным штрафам, государство отказалось от своих функций заботы о гражданах, создания благоприятных условий для их процветания, защиты от несправедливости и произвола.

Сейчас, конечно, кто-то из либералов вспомнит Сталина, но в те годы страна развивалась неимоверными темпами, находясь при этом в окружении врагов. А сегодняшние репрессии ничего не приносят, кроме недоумений и разочарований в обществе.
Профайл
§ Тот самый
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
910

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что этим занимается полиция, а не сам КККБТУ. Т.е. может ли быть обращение гражданина основанием для делопроизводства и в последующем наказания? Да наверное нет. Тем более, если и факт покупки доказать не смогли.

Наверное КККБТУ после получения "сигнала" должен был выехать с проверкой и уже в ходе проверки подтвердить или опровергнуть завышенные цены на препараты.

P.s. Cоздали какой-то недокомитет из бывшего СЭС, а по сути тот же тупой СЭС и остался.
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4007

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 20.08.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый штраф это горе и лишение для ИПшника, никто не озаботится какими проблемами и чаяниями живут эти люди, кредиты, обязательства и много другого отталкивают молодежь заниматься бизнесом, им предстоит выстоять как здесь например одна Ольга Веллер и целая армия участковый корякин с его шестеркой, судья с прокурором , этот контролёр за качеством. Последние сосут казённую титьку и разве дадут мама кормилицу в обиду, даже если правосудие и не дружит со здравым смыслом
Профайл Посетить вебсайт
§ alex_60
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9026

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иду скажем в 59 аптеку, беру за 160 тенге что нибудь,
а в чеках кассовых у них не расписано кто и что, просто 160 тенге.
иду с этим чеком в полицию и говорю что вот купил анальгин,
за 160.завышают мол.
можно и анальгин из их аптеки предоставить.
штраф им готов на 361000 тенге.
а что,прецедент создан.
пусть платят.
Профайл
§ таноми52
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1945

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 20.08.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
правосудие и не дружит со здравым смыслом



Уму непостижимо, что творится с нашим правосудием!
Какое там отсутствие здравого смысла? Там сознательное искажение
и игнорирование фактов!!!
Алекс прав: с таким подходом к доказательствам можно замутить дело на любую аптеку, организацию, гражданина!
Оказывается, мы не защищены!
Законы для правоохранителей - дышло:куда повернул, туда и вышло!
Надо запомнить этого судью - Султана ДЖАРМУХАМЕДОВА, который сам же признал в частном постановлении, что сотрудники при изъятии упаковки анальгина действовали не по закону. Однако штраф оставил в силе!
А руководитель Бауржан БАЙМУХАМБЕТОВ та ещё птица! Или не имеет "здравого смысла" или сознательно гнобит мелкие аптеки!
И "куды ж податься бедному крестьянину"? :-(

[Исправлено: таноми52, 20.08.2020 - 14:36]
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4007

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 20.08.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже с моральной точки зрения как-то стрёмно, три мордоворота вместе с их шестеркой, накинулись на одну женщину, с тем чтобы она одна подкинула копейку на их содержание. Позор!
Профайл Посетить вебсайт
§ drakon
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19835

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 20.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
В прениях, которые прошли в тот же день, адвокат Захватаев заострил внимание на нестабильных показаниях Корякина.

Корякина - уволить, по Инвалидности.
Ничего - не помнит.Человека - застрелит,
и скажет - ничего не помню... 8-) 8-) :-o :-o :-o
Профайл
§ Тот самый
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
910

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
что творится с нашим правосудием


С такими "доказательствами" и суда быть не должно
Профайл
§ alex_60
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9026

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насмешка на понятием "суд".
ни одного доказательства.
принимает решение о наказании.
на мыло.
Профайл
§ Партизан7
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
59

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 20.08.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, несколько фактов странных:
За 14 минут: от момента покупки Контрольного Покупателя и составлением административного протокола. Тем более он не местный, как он успел найти полицейский пункт, им все объяснить и полицейские составили протокол?

Второй момент:
Полицейский Корякин: он не уверен, вроде бы передавал, а может нет , не помню да, или нет.
Я думаю у полицейских явно хорошая память, на такой работе.
А презумпция невиновности?
Если ты не уверен, не помнищь- может это и человек и не виноват.

Одно радует, что Ольга при разговоре,я сразу обратил на это внимание.И сейчас,когда прочитал в статье, ее слова,цитирую:что это наша моральная победа.... Ее настрой.
И собираются с адвокатом обращаться в областной суд. Человек сам чувствует за собой правоту.
Ольга! Желаю Вам справедливости и удачи в областном суде.
Профайл Посетить вебсайт
§ Vit
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9724

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 20.08.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Не че странного. Они так и работают. Вон Сайлау из рудного может на эту тему диссертацию уже написать.
Профайл
§ ACROS
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
918

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 20.08.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скажем в 59 аптеку


В 59 аптеке, как раз и всё расписано в чеках. Будучи в городе всегда беру только у них.
Профайл
§ ACROS
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
918

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 20.08.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://приобрел в 12.46, а уже в 13.00 был//

На чеке выбито время покупки - 13:01, а протокол составлен в 13:00.

В 13:01 купил, посмотрел на чек, УДИВИЛСЯ, позвонил в полицию, приехал участковый, аптека закрыта, пообедали, потом подождали владелицу и только потом составили протокол в 13:01. И всё это за ОДНУ минуту - так выходит??
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 48
Пользователей: 1
Всего: 49

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 54 Queries | 60 Files Loaded: 545.67 Ko | Raw HTML: 86.21 Ko -