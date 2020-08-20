Партизан7 Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 30.07.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:29 Да, несколько фактов странных:

За 14 минут: от момента покупки Контрольного Покупателя и составлением административного протокола. Тем более он не местный, как он успел найти полицейский пункт, им все объяснить и полицейские составили протокол?



Второй момент:

Полицейский Корякин: он не уверен, вроде бы передавал, а может нет , не помню да, или нет.

Я думаю у полицейских явно хорошая память, на такой работе.

А презумпция невиновности?

Если ты не уверен, не помнищь- может это и человек и не виноват.



Одно радует, что Ольга при разговоре,я сразу обратил на это внимание.И сейчас,когда прочитал в статье, ее слова,цитирую:что это наша моральная победа.... Ее настрой.

И собираются с адвокатом обращаться в областной суд. Человек сам чувствует за собой правоту.

Ольга! Желаю Вам справедливости и удачи в областном суде.