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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:03 Неделю назад ученики Чеховской средней школы, что в поселке Урожайное Сарыкольского района, записали видеообращение к чиновникам Костанайской области. Дети попросили отменить решение о реорганизации школы из средней в основную. Их родители утверждают, что о ролике ничего не знали. Иначе... обязательно поддержали бы. Из-за пандемии коронавируса родители не горят желанием отправлять детей в районный интернат, а возможностей учиться дистанционно в селе нет.

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