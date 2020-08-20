alex_60 Re: В Костанае день города пройдет в онлайн-формате #1 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9026

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:33 внезапно так.

похоже "он" сказал- завтра празднуем. я так решил.

неделю назад,13 августа

// вопрос заместителю акима г. Кос­таная Рустему Каркенову.

– Дня города в таком виде, в котором мы привыкли его проводить, конечно, не будет, – ответил он. Что касается онлайн-формата, то мы думаем, как это сделать.

Пока сказать ничего не могу.

– Оговариваются ли хоть какие-то даты?

– Пока нет.//