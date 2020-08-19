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≡ Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
 
 
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§ NG.kz
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
N

Я робот
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Сообщений:
39662

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок. Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.
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* Vit
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9721

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 20.08.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Я хожу по улице полностью без маски. Она у меня не на ушах, не на подбородка. . А в кармане. На улице нормально надо дышать. А в магаз Обезательно одеваю. Хотя и справка есть что я не заразный, но все равно одеваю что б не провоцировать скандалы в магазине и не тыкать каждому как идиот справкой.)
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* maxsaf
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7415

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А в кармане.

Ну тогда штраф за отсутствие маски тебе не грозит - носишь же, пусть и в кармане, но носишь))
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* Vit
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9721

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 20.08.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я тож так думаю)
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