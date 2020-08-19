Vit Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9721

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:41 Цитата: Змея Подколодная: Я хожу по улице полностью без маски. Она у меня не на ушах, не на подбородка. . А в кармане. На улице нормально надо дышать. А в магаз Обезательно одеваю. Хотя и справка есть что я не заразный, но все равно одеваю что б не провоцировать скандалы в магазине и не тыкать каждому как идиот справкой.)