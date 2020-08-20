abaika95 Re: Найти ещё 20 детей - реорганизацию школ в Сарыкольском... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4759

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:17 Цитата-/Жители заверили нас, что смогут привлечь в село новых жителей, мы идём им на встречу/





Каким образом они привлекать будут? Рекламировать везде свои села?

Три билборда будут вешать на границе?

Купят этих 20 детей у цыган?





А кто именно жители? Может учителя заверили?) Которым работу терять не охот?