Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Найти ещё 20 детей - реорганизацию школ в Сарыкольском районе отложили до декабря
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Найти ещё 20 детей - реорганизацию школ в Сарыкольском районе отложили до декабря
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39662

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба управления образования Костанайской области сегодня, 20 августа, сообщила, что реорганизация школ в посёлках Урожайное и Лесное отложены до декабря. В ведомстве отметили, что за это время только в Чеховскую СШ нужно привлечь 20 детей, чтобы классы соответствовали нормативам.
Читать новость
§ abaika95
Re: Найти ещё 20 детей - реорганизацию школ в Сарыкольском...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4759

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 20.08.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Жители заверили нас, что смогут привлечь в село новых жителей, мы идём им на встречу/


Каким образом они привлекать будут? Рекламировать везде свои села?
Три билборда будут вешать на границе?
Купят этих 20 детей у цыган?


А кто именно жители? Может учителя заверили?) Которым работу терять не охот?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная, maxsaf, Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 4
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 545.67 Ko | Raw HTML: 45.86 Ko -