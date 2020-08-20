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≡ На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился
 
 
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§ NG.kz
На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39661

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошедшую неделю в рамках акции «Антиковид» на карту Каспи-голд поступило 4 взноса на общую сумму 11 165 тенге. В кассе акции остается 3 044 190 тенге. Напомним, в дороге находятся еще заказанных 20 пульсоксиметров, которые будут получены не ранее 1 сентября.
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§ Сабыр
Re: На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
398

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Триллионы из бюджета выделены и зачем этот сбор??
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§ Vit
На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9719

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 20.08.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таласпаева Айсулу Ербулатовна. Очень приятный молодой врач. Все расскажет, все объяснит. Не как не которые быстро забегали в палату с одним вопросом. Все нормально? И убегают. А Айсулу не покинет палату пока полностью не удовлетворит все любопытства. Конечно она не одна работала, там целая команда глав врач и т.д. Но она все таки непосредственно работала с больными. Инфекционная областная больница в г. Тобыл. Туберкулёзная в прошлом больница и вроде опять щас сново вернули туда тубиков.
Цитата:
Это врачи, медсестры и санитары, кто был рядом с больными, лечил их и ухаживал за ними ежедневно. Специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.


[Исправлено: Vit, 20.08.2020 - 17:51]
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§ Vit
На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9719

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 20.08.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Предлагать кандидатов, достойных награждения премией «Народное признание» в размере 100 000 тенге, будут их пациенты - читатели «НГ». Для этого до 20 сентября нужно прислать на адрес ng@ng.kz письмо с историей вашего лечения и фамилиями тех, кто помог вам выжить

А скидывать че? Надо все 5 листов выписки из больницы? У меня их столько со всякими анализами и тп и тд. А ещё хотел бы своего участого врача из поликлиники отметить которая меня контролировала с самого начала болезни с первыми признаками болезни Я ещё когда в рф заболел, то через васап, сначала через посредников а потом сам уже с ней контактировал. А дома она меня уже полностью все контролировала и звонила почти каждый день,советы, и много ещё чего. Полностью организовала мою так сказать "эвакуацию" из дома в больницу на скорой помощи. (хотя я точно знаю как мои соседи по палате приезжали в больницу, с направлением от своих врачей кто на такси, кто на личном транспорте) Бозшина Гулим Рахымжановна очень хороший врач. Но увы её имени не будет в выписке. Там только врачи из больницы, хотелось бы что б её тоже не обошли вниманием.

[Исправлено: Vit, 20.08.2020 - 18:56]
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§ KOS77
На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
756

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 20.08.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Триллионы из бюджета выделены и зачем этот сбор??

Действительно, люди выполняют свою работу получая зарплату (неоправданно низкую конечно), надбавки за тяжёлые условия труда, ну такая работа у них (как и у полиции, военных, пожарных). Учителям, врачам, военным всегда почёт и уважение, зачем преувеличивать!? Распределили бы собранные средства между участниками "нужных денег", им уж точно от государства помощи никакой не будет. Моё мнение.

[Исправлено: KOS77, 20.08.2020 - 18:54]
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