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≡ Возвращение пешеходного перехода?
 
 
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§ NG.kz
Возвращение пешеходного перехода?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39661

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото, сделанное в районе ТРЦ "Kostanay Plaza" в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта НОЧНОЙ ДОЗОР.
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§ Я
Re: Возвращение пешеходного перехода?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
327

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 20.08.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пекрехода.?
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§ electro
Re: Возвращение пешеходного перехода?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
343

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 20.08.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
пекрехода.?

Всё правильно, по другому это чудо инженерной мысли и назвать нельзя
:lol:
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