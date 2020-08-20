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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
 
 
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§ NG.kz
Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39661

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С самого начала всего этого грустного процесса, который в нашей стране называется «борьба с коронавирусом», я пытаюсь понять логику наших государственных органов. Ведь не может же быть такого, чтобы у них не было какой-то единой логики?
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§ Vit
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9719

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 20.08.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно про логику. Мне понравилось. Где тут можно лайкнуть?)
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§ Сергей kst
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
210

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 20.08.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю автора!
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§ ACROS
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
914

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 20.08.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Логика, где ты, ау?//

Подписываюсь под каждым его словом и предложением.

Попытаюсь субьективно порассуждать со своей колокольни про логику и самое главное методы реализации этой самой логики.

Логика тут одна: что бы как можно было МЕНЬШЕ скопление народу в общественных местах для предотвращение массового ЗАРАЖЕНИЯ инфекцией коронавируса.

Реализация этой самой логики: она столкнулась с реальностью нашей повседневной жизни. Когда на местах рулят не акимы и их подчинённые, не Закон и решения Минздрава, а местные "агашки" и "татешки" в виде САКЕ, МАКЕ и БАКЕ ( одно из тому подтверждение - запрет на проведение проверки ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ в отеле "Риксос" в Актау какой то местной ЧАСТНОЙ охраной). И это только один пример, который осветили в прессе, а сколько их на местах и все они решаеться по ТЕЛЕФОННОМУ праву??
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§ директор пляжа
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
467

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 20.08.20 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автор молодец, накипело! лишь бы услышали.
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§ maxsaf
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7410

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жители возмутились, и его на следующий же день открыли.

Слышащее государство - а че, нормальный пример.
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§ сайлау курманов
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4007

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 20.08.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счёт этого есть в народе что-то там дай дураку молиться. Действительно, где логика, в поезде нет места , билетов нет, а автобусы межгород стоят, а бомбилы бардюрщики носятся даже не успевают. Мой приятель музыкант, ведущим регулярно свадьбы проводит каждые выходные, а столовые закрыты или на вынос. Эти законы пишутся для тех , до кого руки дотянутся, а крутым начинать на всё это
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§ MAN
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
86

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 20.08.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво написано. А кто из властей включает логику и того хуже, изучает документы.
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§ Охотник
Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят
О


(Пользователи)
Сообщений:
26

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 20.08.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью поддерживаю автора!! У власти в их действиях совершенно нет ни какой логики,да начихать им на народ и их проблемы
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