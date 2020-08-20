ACROS Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Запреты не помогают, а только вредят #3 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 914

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:35 Цитата://Логика, где ты, ау?//



Подписываюсь под каждым его словом и предложением.



Попытаюсь субьективно порассуждать со своей колокольни про логику и самое главное методы реализации этой самой логики.



Логика тут одна: что бы как можно было МЕНЬШЕ скопление народу в общественных местах для предотвращение массового ЗАРАЖЕНИЯ инфекцией коронавируса.



Реализация этой самой логики: она столкнулась с реальностью нашей повседневной жизни. Когда на местах рулят не акимы и их подчинённые, не Закон и решения Минздрава, а местные "агашки" и "татешки" в виде САКЕ, МАКЕ и БАКЕ ( одно из тому подтверждение - запрет на проведение проверки ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ в отеле "Риксос" в Актау какой то местной ЧАСТНОЙ охраной). И это только один пример, который осветили в прессе, а сколько их на местах и все они решаеться по ТЕЛЕФОННОМУ праву??