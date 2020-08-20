Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае день города пройдет в онлайн-формате
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае день города пройдет в онлайн-формате
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39661

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничные мероприятия пройдут 21 августа. Развлекать костанайцев в удаленном режиме будут артисты ДК «Мирас». Жители города смогут посмотреть концерт в Insragram в аккаунте @culture_miras.
Читать новость
§ alex_60
Re: В Костанае день города пройдет в онлайн-формате
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9026

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
внезапно так.
похоже "он" сказал- завтра празднуем. я так решил.
неделю назад,13 августа
// вопрос заместителю акима г. Кос­таная Рустему Каркенову.
– Дня города в таком виде, в котором мы привыкли его проводить, конечно, не будет, – ответил он. Что касается онлайн-формата, то мы думаем, как это сделать.
Пока сказать ничего не могу.
– Оговариваются ли хоть какие-то даты?
– Пока нет.//
Профайл
§ yudjin
Re: В Костанае день города пройдет в онлайн-формате
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6874

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 20.08.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Планирую сделать во дворе праздничную фотосушку из коллажей фото старого и современного города, около 40 шт...если погода позволит. Пусть хоть народ посмотрит, а то ж столько понаехавших представления не имеют как Кустанай выглядел:
Профайл
§ Охотник
В Костанае день города пройдет в онлайн-формате
О


(Пользователи)
Сообщений:
26

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 20.08.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа в режиме онлайн,учеба в онлайне, покупка многих товаров также онлайн и на вынос,лечить уже хотят тоже в онлайне и вот теперь и праздник день города будет проходить в онлайне. А как же салют, фейерверк? Дожили, дурдом...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 63
Пользователей: 3
Всего: 66

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 545.67 Ko | Raw HTML: 51.82 Ko -