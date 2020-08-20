Цитата: Предлагать кандидатов, достойных награждения премией «Народное признание» в размере 100 000 тенге, будут их пациенты - читатели «НГ». Для этого до 20 сентября нужно прислать на адрес ng@ng.kz письмо с историей вашего лечения и фамилиями тех, кто помог вам выжить

А скидывать че? Надо все 5 листов выписки из больницы? У меня их столько со всякими анализами и тп и тд. А ещё хотел бы своего участого врача из поликлиники отметить которая меня контролировала с самого начала болезни с первыми признаками болезни Я ещё когда в рф заболел, то через васап, сначала через посредников а потом сам уже с ней контактировал. А дома она меня уже полностью все контролировала и звонила почти каждый день,советы, и много ещё чего. Полностью организовала мою так сказать "эвакуацию" из дома в больницу на скорой помощи. (хотя я точно знаю как мои соседи по палате приезжали в больницу, с направлением от своих врачей кто на такси, кто на личном транспорте) Бозшина Гулим Рахымжановна очень хороший врач. Но увы её имени не будет в выписке. Там только врачи из больницы, хотелось бы что б её тоже не обошли вниманием.



[Исправлено: Vit, 20.08.2020 - 18:56]