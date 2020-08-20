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≡ Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
 
 
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§ NG.kz
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39661

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошло три месяца как началось строительство общежития Костанайского медицинского колледжа во дворах домов Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92, Толстого, 67 в городе Костанай. Обращение к президенту, жалобы и отписки, суды и протесты, публикации в прессе, сюжеты на телевидении.
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§ antonK
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
826

Регистрация:
06.09.12
Отправлено: 20.08.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пристально, но наблюдаю эту историю. И вот честно, претензий кроме как - не было в ген плане и не утверждено - а строят, а в домах будет темно - тень от общаги, а вдруг вода будет плохо идти, а студенты будут мешать.
Вам надо по-мощнее что-то собрать. Не вникая выглядит как обычное возмущение мол во дворе будет еще дом. И оно понятно, сам бы бухтел ...
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§ peshexod
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3618

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 20.08.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
И оно понятно, сам бы бухтел ...

Главное:
- Отняли большой кусок фактически сложившейся территории двора дома 183 по ул. Баймагамбетова. Теперь жители 90 квартир должны будут довольствоваться клочком земли в тени 9 этажки и мусорными баками с другой стороны.
- 6 подъезд дома будет располагаться почти напротив главного входа в общежитие на удалении 10-15 метров.
- И соответственно у общежития нет земельного участка и они все будут во дворе дома 183 ))

Здравого смысла здесь нет, есть только освоение денег. Плановости и перспективного видения даже не ищите.
Всё это действо со строительством только ради денег и никак не связано с заботой о студентах, а только прикрывается этим лозунгом.
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§ юля елиссева
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1664

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 20.08.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проблемы горожан временщиков от власти не волнуют
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§ Козлов я
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1688

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 20.08.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это недостаточно громко для исполнительной власти? Нас не слышно?


Ну, зря вы так. Ведь у нас объявили "слышащее государство". Как государство вас не могло услышать? Присылали к вам Финка - значит реакция была. Другое дело, что ученые Кабо-Верде установили факт взаимосвязи слухового нерва с руководящими указаниями сверху. Чем громче и настойчивее указание сверху- тем быстрее и тупее оно выполняется. Чем громче возмущения снизу - тем больше снижается восприимчивость этого нерва с имитацией полной потери слуха. Против природы не попрешь.
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* abaika95
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4757

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 20.08.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Всё это действо со строительством только ради денег и никак не связано с заботой о студентах, а только прикрывается этим лозунгом./




Действительно стоящий аргумент, притом что общагу строят именно рядом с колледжом прям назло студентам и это действительно никак вообще не связано с заботой о них))


А про освоение денег,если очень захотеть могли бы и в кунае построить 50этажную общагу и на въезде по Назарбаева с позолотой,декором и в стиле ампир) но строят почему-то на земле колледжа,почему интересно?





Цитата-/Почему с нами до сих пор никто не выходит на связь и упорно игнорируют?/


Зачем? Вы же в суд подали и упорно пытаетесь давить на решение судьи плакатами,на связь с вами уже выходили вы как раз после этого в суд и подали)



Цитата-/Что ещё нужно сделать или как громко кричать?/


А что без крика никак? Суд тоже не считается? Подавайте ещё выше,доказывайте
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§ peshexod
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3618

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 20.08.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Действительно стоящий аргумент, притом что общагу строят именно рядом с колледжом прям назло студентам


Не иронизируйте, Вы то следите и читали доводы жильцов и просто логически мыслящих. Студенты учатся в общаге и строят ещё одну общагу, вопрос знатокам "Почему?" Правильный ответ: Сколько есть денег столько и потратим А грамотно было бы корпуса специальные возвести, ни в этом так в следующем году. Уже кто то предлагал грамотное и экономное решение, продать сегодняшнюю общагу (действующую как учебный корпус), не тратится на строительство новой общаги и сложив бабосики построить на свободной территории.

[Исправлено: peshexod, 20.08.2020 - 16:27]
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§ peshexod
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3618

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 20.08.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: А что без крика никак? Суд тоже не считается? Подавайте ещё выше,доказывайте


Возможно было договориться до начала строительства, но никто ни с кем не разговаривает, точнее вообще не замечают жителей у которых пол двора оттяпали.
А суды судами, до них можно было бы и не доводить, это вынужденная мера.
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§ peshexod
Руководство области не замечает протесты жителей против строительства общежития
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3618

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 20.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати и на процессе суд задаёт ответчикам вопрос, почему они не пытаются разговаривать с жителями.
Идёт простое игнорирование в надежде что жители скоро сдуются, они ведь сами платят за всё, да и время требуется на организационные моменты.
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* abaika95
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4757

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 20.08.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сколько есть денег столько и потратим А грамотно было бы корпуса специальные возвести, ни в этом так в следующем году. Уже кто то предлагал грамотное и экономное решение, продать сегодняшнюю общагу (действующую как учебный корпус), не тратится на строительство новой общаги и сложив бабосики построить на свободной территории./



Да грамотно и экономично это не таксисты предлагали?) Они же лучше всех знают как все сделать)

Первый вопрос кому нужен корпус общаги в центре города купить? Есть кто из знакомых?
Второй сколько по времени будут продавать этот корпус? А если покупателей вообще не появится? А студенты так и без общаги будут сидеть?




Цитата-/Возможно было договориться до начала/

О чем? Вы против строительства руководство города и колледжа со студентами за о чем договариваться?



Цитата-/, но никто ни с кем не разговаривает,/



А сходы жителей это что было? Финк приезжал,Дудник? Не разговаривали?



Цитата-/А суды судами, до них можно было бы и не доводить, это вынужденная мера./


Суд это гражданско правовые отношения,хотим как в США где за каждую мелочь в суд подают как за здрасти? или хотим как в Китае где даже спрашивать не будут,партия приказала значит молчать всем?)
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§ Добринцофф
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7420

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 20.08.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Уже кто то предлагал грамотное и экономное решение, продать сегодняшнюю общагу (действующую как учебный корпус), не тратится на строительство новой общаги и сложив бабосики построить на свободной территории.

А всё это время пока общага будет продаваться,потом строиться новая,студенты чё будут делать ,где учиться?
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§ Добринцофф
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7420

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 20.08.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
- 6 подъезд дома будет располагаться почти напротив главного входа в общежитие на удалении 10-15 метров.

Ух веселуха там будет и днём и ночью))
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§ peshexod
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3618

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 20.08.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А сходы жителей это что было? Финк приезжал,Дудник? Не разговаривали?


Приезжали сказать, что жители не понимают. Дудника никто не хотел слушать, он пытался рассказать как важно быть здоровым и для этого нужны врачи)) Жители не могли в это поверить ))
А Финк как Финк, всё хорошо и всё законно. Сообщал недостоверную информацию о принадлежности участка и инсоляции.

Вот и поговорили
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§ peshexod
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3618

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 20.08.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А всё это время пока общага будет продаваться,потом строиться новая,студенты чё будут делать ,где учиться?


Это технический вопрос, проблема назрела не вчера и хотели построить давно, но изначально именно учебный корпус.

Цитата:
Добринцофф:
Ух веселуха там будет и днём и ночью))


Об том и речь, у жителей уже глаз дёргается ))
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§ arman_kst
Re: Руководство области не замечает протесты жителей против...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
502

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Архимед вообще не работает. У него нет обратной связи с населением
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