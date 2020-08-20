abaika95 Re: Руководство области не замечает протесты жителей против... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4757

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата-/Сколько есть денег столько и потратим А грамотно было бы корпуса специальные возвести, ни в этом так в следующем году. Уже кто то предлагал грамотное и экономное решение, продать сегодняшнюю общагу (действующую как учебный корпус), не тратится на строительство новой общаги и сложив бабосики построить на свободной территории./







Да грамотно и экономично это не таксисты предлагали?) Они же лучше всех знают как все сделать)



Первый вопрос кому нужен корпус общаги в центре города купить? Есть кто из знакомых?

Второй сколько по времени будут продавать этот корпус? А если покупателей вообще не появится? А студенты так и без общаги будут сидеть?









Цитата-/Возможно было договориться до начала/



О чем? Вы против строительства руководство города и колледжа со студентами за о чем договариваться?







Цитата-/, но никто ни с кем не разговаривает,/







А сходы жителей это что было? Финк приезжал,Дудник? Не разговаривали?







Цитата-/А суды судами, до них можно было бы и не доводить, это вынужденная мера./





Суд это гражданско правовые отношения,хотим как в США где за каждую мелочь в суд подают как за здрасти? или хотим как в Китае где даже спрашивать не будут,партия приказала значит молчать всем?)