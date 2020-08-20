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≡ Постановление об освобождении экс-главы облспорта ЗКО отменил Костанайский областной суд
 
 
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§ NG.kz
Постановление об освобождении экс-главы облспорта ЗКО отменил Костанайский областной суд
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39659

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-главу управления спорта Западно-Казахстанской области Муслима Ундаганова снова взяли под стражу. Постановление об условно-досрочном освобождении чиновника было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам.
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§ drakon
Re: Постановление об освобождении экс-главы облспорта ЗКО...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19835

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 20.08.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, по фото - видно, что он
сидел в Тюрме... :-o
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§ abaika95
Re: Постановление об освобождении экс-главы облспорта ЗКО...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4757

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 20.08.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да, по фото - видно, что онсидел в Тюрме./



Конечно видно,не всем же дохликами оттуда выходить)
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§ drakon
Постановление об освобождении экс-главы облспорта ЗКО отменил Костанайский областной суд
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19835

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 20.08.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Конечно видно,не всем же дохликами оттуда выходить)

А что, в "четвёрке", всех Бешем - кормят,
и виски с коньяком - поят... :lol: :-o
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§ КГСПС
Re: Постановление об освобождении экс-главы облспорта ЗКО...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1121

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 20.08.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И на хрена им УДО при таких льготных условиях содержания.
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