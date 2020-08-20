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≡ В Казахстане началась акция по списанию пени по налогам для физлиц
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане началась акция по списанию пени по налогам для физлиц
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39659

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с 19 августа 2020 года стартовала акция для физических лиц по списанию пени, начисленных налоговыми органами, по налогам на транспорт, имущество и землю. Соответствующий закон принят 2 июля 2020 года, акция продлится до 31 декабря 2020 года.
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§ КГСПС
Re: В Казахстане началась акция по списанию пени по налогам для...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1121

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 20.08.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз подтверждается, что законопослушным быть невыгодно.
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