drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4358





(Полноправные пользователи) Сообщений: 19832

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:17 Цитата: alex_60:

спит на улице на тротуаре.

Сейчас я был в больнице.

БОМЖ на том же месте, спит.

alex_60:

а когда дождь,снег где же он спит.

Раньше у него "лёжка" - была на кладбище,

гдето...