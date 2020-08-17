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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19832

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 17.08.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 50 млн. тенге -
украли. В Арысе... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19832

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, в Рудном, сегодня-
двойное убийство... :-o
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19832

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 19.08.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром, пока не так жарко было, объехал

деревню. Всё в порядке. Даже БОМЖ, на
своём месте... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9021

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всё в порядке.


Как порядке? Столько мусора на улице.
Куда акимат деревни Место смотрит.
У нас за такое в тюрьму сразу.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9021

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже БОМЖ,


Дал бы ему булочку. Он бы покушал.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19832

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 19.08.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Он бы покушал.

Алекс, он спит, видиш же.
А сигарету я ему давал, как то... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9021

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
он спит, видиш же.


да довели человека.
спит на улице на тротуаре.
а когда дождь,снег где же он спит.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19832

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 20.08.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
спит на улице на тротуаре.
Сейчас я был в больнице.
БОМЖ на том же месте, спит.
alex_60:
а когда дождь,снег где же он спит.

Раньше у него "лёжка" - была на кладбище,
гдето... :lol:
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