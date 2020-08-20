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§ NG.kz
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39656

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 августа суд района Беимбета Майлина вынес постановление по жалобе жительницы этого района, владелицы местной аптеки «Айболит» Ольги ВЕДЛЕР. Индивидуальный предприниматель оспаривала штраф в размере 361 140 тенге, который ей выписали в конце июля за продажу анальгина по завышенной цене. Ведлер считает, что покупатель был подставным, доказать продажу анальгина по чеку невозможно, а такие постановления разоряют мелкий аптечный бизнес.
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§ юля елиссева
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1662

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 20.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что идет планомерное уничтожение малого бизнеса в стране
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§ Маркс
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
946

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рука руку моет. Как государство может выступать против самого себя? Конечно, все вокруг будут виноваты, но только не представители государства. Хоть и говорят, что государство это и есть все его граждане, но у нас давно произошёл какой-то системный сбой и государство стало отдельным институтом, выступающим против своих граждан.

Судя по последним событиям, новым непродуманным законам, нелепым придумкам, необоснованным штрафам, государство отказалось от своих функций заботы о гражданах, создания благоприятных условий для их процветания, защиты от несправедливости и произвола.

Сейчас, конечно, кто-то из либералов вспомнит Сталина, но в те годы страна развивалась неимоверными темпами, находясь при этом в окружении врагов. А сегодняшние репрессии ничего не приносят, кроме недоумений и разочарований в обществе.
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§ Тот самый
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
908

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что этим занимается полиция, а не сам КККБТУ. Т.е. может ли быть обращение гражданина основанием для делопроизводства и в последующем наказания? Да наверное нет. Тем более, если и факт покупки доказать не смогли.

Наверное КККБТУ после получения "сигнала" должен был выехать с проверкой и уже в ходе проверки подтвердить или опровергнуть завышенные цены на препараты.

P.s. Cоздали какой-то недокомитет из бывшего СЭС, а по сути тот же тупой СЭС и остался.
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* сайлау курманов
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4006

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 20.08.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый штраф это горе и лишение для ИПшника, никто не озаботится какими проблемами и чаяниями живут эти люди, кредиты, обязательства и много другого отталкивают молодежь заниматься бизнесом, им предстоит выстоять как здесь например одна Ольга Веллер и целая армия участковый корякин с его шестеркой, судья с прокурором , этот контролёр за качеством. Последние сосут казённую титьку и разве дадут мама кормилицу в обиду, даже если правосудие и не дружит со здравым смыслом
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§ alex_60
Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9021

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иду скажем в 59 аптеку, беру за 160 тенге что нибудь,
а в чеках кассовых у них не расписано кто и что, просто 160 тенге.
иду с этим чеком в полицию и говорю что вот купил анальгин,
за 160.завышают мол.
можно и анальгин из их аптеки предоставить.
штраф им готов на 361000 тенге.
а что,прецедент создан.
пусть платят.
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§ таноми52
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1945

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 20.08.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
правосудие и не дружит со здравым смыслом



Уму не постижимо, что творится с нашим правосудием!
Какое там отсутствие здравого смысла? Там сознательное искажение
и игнорирование фактов!!!
Алекс прав: с таким подходом к доказательствам можно замутить дело на любую аптеку, организацию, гражданина!
Оказывается, мы не защищены!
Законы для правоохранителей - дышло:куда повернул, туда и вышло!
Надо запомнить этого судью - Султана ДЖАРМУХАМЕДОВА, который сам же признал в частном постановлении, что сотрудники при изъятии упаковки анальгина действовали не по закону. Однако штраф оставил в силе!
А руководитель Бауржан БАЙМУХАМБЕТОВ та ещё птица! Или не имеет "здравого смысла" или сознательно гнобит мелкие аптеки!
И "куды ж податься бедному крестьянину"? :-(
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* сайлау курманов
Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4006

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 20.08.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже с моральной точки зрения как-то стрёмно, три мордоворота вместе с их шестеркой, накинулись на одну женщину, с тем чтобы она одна подкинула копейку на их содержание. Позор!
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