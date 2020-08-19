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≡ Почему ул. Спортивную не ремонтируют до конца?
 
 
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§ NG.kz
Почему ул. Спортивную не ремонтируют до конца?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39656

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким вопросом задалась читательница "НГ" Гульмай. По ее словам, ул. Спортивную, расположенную в районе Военный городок, никогда не ремонтировали до конца. Ремонт заканчился на перекрестке с ул. Челябинской.
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§ abaika95
Re: Почему ул. Спортивную не ремонтируют до конца?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4754

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 19.08.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Почему ул. Спортивную не ремонтируют до конца?/




Потмоучто она спортивная а не ездовая!
Бегайте,бегайте а не ездите!
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§ Тот самый
Re: Почему ул. Спортивную не ремонтируют до конца?
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
908

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Потмоучто она спортивная а не ездовая! Бегайте,бегайте а не ездите!


Это официальный ответ представителя акимата? :lol: :lol: :lol:

От Челябинской до Водяной? Там тупик же. Кое-кое-как ремонтируют дорогу Спортивная - Челябинская - Рудненская, потому что ей достаточно активно пользуются. А вашей частью ул. Спортивная пользуетесь только вы, жители нескольких частных домов.
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