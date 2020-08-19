Тот самый Re: Почему ул. Спортивную не ремонтируют до конца? #2 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 908

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:50 Цитата: abaika95:

Потмоучто она спортивная а не ездовая! Бегайте,бегайте а не ездите!



Это официальный ответ представителя акимата?



От Челябинской до Водяной? Там тупик же. Кое-кое-как ремонтируют дорогу Спортивная - Челябинская - Рудненская, потому что ей достаточно активно пользуются. А вашей частью ул. Спортивная пользуетесь только вы, жители нескольких частных домов.