Маркс Re: Карантин. Штраф. Мелкая аптека... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 946

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Рука руку моет. Как государство может выступать против самого себя? Конечно, все вокруг будут виноваты, но только не представители государства. Хоть и говорят, что государство это и есть все его граждане, но у нас давно произошёл какой-то системный сбой и государство стало отдельным институтом, выступающим против своих граждан.



Судя по последним событиям, новым непродуманным законам, нелепым придумкам, необоснованным штрафам, государство отказалось от своих функций заботы о гражданах, создания благоприятных условий для их процветания, защиты от несправедливости и произвола.



Сейчас, конечно, кто-то из либералов вспомнит Сталина, но в те годы страна развивалась неимоверными темпами, находясь при этом в окружении врагов. А сегодняшние репрессии ничего не приносят, кроме недоумений и разочарований в обществе.