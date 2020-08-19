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≡ "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за отсутствие маски прокомментировали чиновники
 
 
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§ NG.kz
"Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за отсутствие маски прокомментировали чиновники
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39656

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветеринарный врач из Костаная Максим Падерин до 20 августа может отдать государству 319 000 тенге, иначе тяжесть наказания удвоится. "НГ" попыталась разобраться, каким образом была доказана вина Падерина в нарушении карантина.
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§ Елена Пикельная
Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за...
Е


(Журналисты)
Сообщений:
416

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 20.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А разве при Сталине, в Стране, Эпидемии - были?...

Эпидемии гасились в самом начале(например чумы в Казахстане и Туркмении, или холеры в Астрахани). И гасились они не за счёт расстрелов, как могут подумать те, кто ничего не знает из истории советской эпидемиологии, а исключительно за счёт чёткой организации самой системы здравоохранения именно в эпидемиологической части.
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§ Маркс
Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
946

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 20.08.20 - 11:48
Комментарий удален модератором.
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