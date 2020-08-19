Елена Пикельная Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за... #15 Е





(Журналисты) Сообщений: 416

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 11:28 Цитата: drakon:

А разве при Сталине, в Стране, Эпидемии - были?...

Эпидемии гасились в самом начале(например чумы в Казахстане и Туркмении, или холеры в Астрахани). И гасились они не за счёт расстрелов, как могут подумать те, кто ничего не знает из истории советской эпидемиологии, а исключительно за счёт чёткой организации самой системы здравоохранения именно в эпидемиологической части.