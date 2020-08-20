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≡ «Версия подсудимого несостоятельна». На процессе по делу об убийстве жительницы с. Заречное ее гражданским мужем прошли прения
 
 
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§ NG.kz
«Версия подсудимого несостоятельна». На процессе по делу об убийстве жительницы с. Заречное ее гражданским мужем прошли прения
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39652

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гособвинитель напомнил, что в 2015 году Айдын Абдин был осужден за мошенничество с квартирами и на момент убийства у него была непогашенная судимость (ограничение свободы).
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§ сайлау курманов
Re: «Версия подсудимого несостоятельна». На процессе по делу об...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4002

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 20.08.20 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совершил, отвечай по полной. Ефремов тоже изворачивается, что-то там придумывает. Вчера вообще заявил, что машиной кто-то управлял дистанционно, то в обморок падает, обмельчали совсем мужики
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