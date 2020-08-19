elektron Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5536

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:01 И будут потом чиновники и мониторинговых групп участники, лет через на-ть. Внукам своим рассказывать. Как пришёл в страну вирус страшный, народ косил, никого не жалел, ни стар ни млад. И отдавали мы все силы свои на борьбу с этим незваным гостем заморским (на 11-13-ое марта вроде сами же ожидали, но времени не было подготовиться и силы сосредоточить и распределить). И решили мы нещадно бороться с этим недугом. Лишь бы народ выжил, всё для страны. И главное оружие были маски волшебные. Но и это не остановило вредителя. И тогда, ради спасения страны, ввели мы штрафы немерные и мониторинговые группы, властью наделённые во все дыры соваться. Но переломного момента так и не наступило. Враг упорно не хотел сдаваться.

Более того, враг упорно планировал вторую волну, ещё более сильную, чем первая. Но времени опять нет. Все ушли на фронт... Штрафы новые планировать.

Конец первой части марлезонского балета.



[Исправлено: elektron, 19.08.2020 - 18:12]