Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
§ NG.kz
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39649

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок. Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.
Читать новость
§ maxsaf
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7408

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то была новость, что 70 предприятий области шьют многоразовые маски. А есть хоть одно в КЗ, которое делает одноразовые медицинские маски? Сколько такая маска стоит?

[Исправлено: maxsaf, 19.08.2020 - 22:15]
Профайл
§ drakon
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19830

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 19.08.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А есть хоть одно в КЗ, которое делает одноразовые медицинские маски? Сколько такая маска стоит?


Строят же в КОстанае, телевизорный завод.
Скоро начнут маски - шить...
:lol: :-o
Профайл
§ Vit
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9716

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 19.08.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зимой будут сосульки из под масок рости. Толку будет от них не какого, но не отменят. Штрафы это святое! Я в магазине одеваю их как положено, на улице нет.
Профайл
§ maxsaf
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7408

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Скоро начнут маски - шить...
Медицинские не шьют, они вроде как склеены, или под горячим прессом - вроде как машина или станок их делает. Видимо чтобы себестоимость была копеечная.
Vit:

Сколько одноразовые маски стоили до короны?
Профайл
§ maxsaf
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7408

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Зимой будут сосульки из под масок рости.

Этой и следующей. Билл Гейтс сказал, что до конца 2021 продлится.
Профайл
§ Vit
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9716

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 19.08.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько стоили до короны я незнаю, не покупал, не нужны были. А когда корона пришла я их и в глаза не видел, не в одной аптеки не было. Первое время носил самодельную-эксклюзивную.)Потом уже по "блату" нашли мне одноразовые. Щас на каждом углу по 100 тенге. Марлевые по 50
Профайл
§ elektron
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5536

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 19.08.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И будут потом чиновники и мониторинговых групп участники, лет через на-ть. Внукам своим рассказывать. Как пришёл в страну вирус страшный, народ косил, никого не жалел, ни стар ни млад. И отдавали мы все силы свои на борьбу с этим незваным гостем заморским (на 11-13-ое марта вроде сами же ожидали, но времени не было подготовиться и силы сосредоточить и распределить). И решили мы нещадно бороться с этим недугом. Лишь бы народ выжил, всё для страны. И главное оружие были маски волшебные. Но и это не остановило вредителя. И тогда, ради спасения страны, ввели мы штрафы немерные и мониторинговые группы, властью наделённые во все дыры соваться. Но переломного момента так и не наступило. Враг упорно не хотел сдаваться.
Более того, враг упорно планировал вторую волну, ещё более сильную, чем первая. Но времени опять нет. Все ушли на фронт... Штрафы новые планировать.
Конец первой части марлезонского балета. :lol:

[Исправлено: elektron, 19.08.2020 - 18:12]
Профайл
§ maxsaf
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7408

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Визит к ветеринару наверное теперь будет только по записи ))
Профайл
* yudjin
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6873

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 19.08.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько одноразовые маски стоили до короны?

15 тенге
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 0
Всего: 66

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 545.68 Ko | Raw HTML: 70.55 Ko -