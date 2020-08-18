Цитата: Vit:

Дорогая Надежда ваш вид спорта не очень массовый и потому, вот когда вы привезёте золотую медаль с олимпиады. То будет у вас и квартира в любом районе города, денежный приз в 200тыщ зелёными и принц на белом мерседесе. Ну а пока придётся поютится у тренера дома.))



Я думаю что после медали ей поступит предложение извне, и если условия ее подготовки к этой Олимпиаде не изменятся, то она с удовольствием примет это предложение. А может даже и без медали. И до Олимпиады.