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≡ "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за отсутствие маски прокомментировали чиновники
 
 
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§ NG.kz
"Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за отсутствие маски прокомментировали чиновники
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39648

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветеринарный врач из Костаная Максим Падерин до 20 августа может отдать государству 319 000 тенге, иначе тяжесть наказания удвоится. "НГ" попыталась разобраться, каким образом была доказана вина Падерина в нарушении карантина.
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§ Добринцофф
Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7414

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 19.08.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штрафы снизьте,что это за суммы такие 600000,у нас и зарплат то таких нет ,как по мне то и 30000 вполне хватает,что бы осознать своё нарушение.
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§ drakon
Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19827

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 19.08.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Штрафы снизьте,что это за суммы такие 600000,

Кто то, наверное глаз "положил", на эту клинику... :lol: :-o
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§ Козлов я
Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1685

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 19.08.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сотрудники полиции представились, ветврачи работали без масок


Интересно, как они могли работать, если не было клиентов? Все это палочная система... Через год-два это все будет восприниматься со смехом, а сейчас- низззя!
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§ сайлау курманов
Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3999

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 19.08.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В контролирующих органах работают внуки сотрудников НКВД, те бесжалостно ставили к стенке по доносу соседей, а эти ходят вынюхи-сматривают кому бы придраться, авось сам предложит, нет так мы протокол напишем, возможно даже с потолка. Есть люди дарящее тепло и радость, есть и другие, в народе их люто ненавидят, а власть всячески пытается приласкать...
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§ alex_60
"Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за отсутствие маски прокомментировали чиновники
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9018

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отношение к власти соответствующее.
И от предпринимателей и просто людей.
Как будто сами специально нарываются, провоцируют конкретно.
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§ Охотник
"Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за отсутствие маски прокомментировали чиновники
О


(Пользователи)
Сообщений:
24

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 19.08.20 - 20:33
Комментарий проходит проверку.
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