сайлау курманов Re: "Действовали в рамках закона" - штраф ветврачу за... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3999

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:17 В контролирующих органах работают внуки сотрудников НКВД, те бесжалостно ставили к стенке по доносу соседей, а эти ходят вынюхи-сматривают кому бы придраться, авось сам предложит, нет так мы протокол напишем, возможно даже с потолка. Есть люди дарящее тепло и радость, есть и другие, в народе их люто ненавидят, а власть всячески пытается приласкать...