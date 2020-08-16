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≡ ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие послабления карантина вступят в силу в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие послабления карантина вступят в силу в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39648

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 16.08.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» в целях предупреждения распространения COVID-19 подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов.
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§ Охотник
Re: ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие...
О


(Пользователи)
Сообщений:
24

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 16.08.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё тоже бла бла , переливание из пустого в порожнее, ничего нового. Сколько это дребедень будет продолжаться?
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§ yudjin
ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие послабления карантина вступят в силу в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6872

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 16.08.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- деятельность детских дошкольных учреждений (дежурные группы не более 15 человек);

-Ну, наконец-то....выдохнули сотни родителей, два месяца мыкающиеся с детьми...
-А ни хрена!... ответили чиновники...
Всё в духе идиотизма, возведенного в ранг политики. Ведь в четверг, когда стало известно о послаблениях карантина на уровне республики, в том числе и возобновлении работы детсадов, родители кинулись бомбить поликлиники, донимать ватсапом участковых врачей и знакомых медсестер...чтобы получить справку об эпидокружении. Уже давно не секрет, что сия проходная бумага как правило выписывается за глаза и практически без осмотра. Ибо создавать не просто толпу, а ТОЛПУ в поликлиниках чревато скандалом и жалобами.
Своими путями, многие родители в пятницу-субботу обзавелись этими справками, которые действительны 3 дня...в надежде, что в понедельник ребенок пойдет в сад.
Но в воскресенье, после обеда, когда выходит постановление, сады заявляют, что без какого-то разрешения, после какой-то проверки, они работать не могут, а значит в понедельник никто не куда не идёт. Далее справка не действительна.
А если вспомнить апрельскую совершенно бесполезнейшую вакханалию по получению разрешений сначала на ТС, потом на работу. Это же сколько нервов, времени, сил и средств было потрачено на ненужные бумажки?
Теперь весь этот геморрой повторяется?

[Исправлено: yudjin, 16.08.2020 - 19:31]
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§ Тот самый
Re: ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
905

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
справку об эпидокружении. Уже давно не секрет, что сия проходная бумага как правило выписывается за глаза и практически без осмотра


Главное: плати. Это бизнес. Некоторые и без детей её получают. Хотя, даже если будешь честно проходить, то всё равно ребёнка толком смотреть никто не будет. Потому что все понимают, это абсурдная формальность - как поликлиника может гарантировать, что он действительно здоров и не контактировал с зараженными больными 21 день. Бред.

По логике сейчас, во время пандемии, должны тест сделать на коронавирус чтобы убедиться, что ребёнок не переносчик. Тогда эта бумажка будет чего-то стоить. А посмотреть красное горло или нет может и медик в детсаду.

В России такая же беда с этими справками, но у них (неофициально) эту справку можно получить онлайн. Тоже дерут до 1000 рублей за эту бумажку, но хотя бы время не терять на поездки за ней и получить можно сразу в нужный день.
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§ Pantera
Re: ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие...
P


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
18.08.20
Отправлено: 19.08.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте,уточните пожалуйста график работы сто и автомойки?с 8ми до 22.00?
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