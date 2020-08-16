Тот самый Re: ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие... #3 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 905

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: yudjin:

справку об эпидокружении. Уже давно не секрет, что сия проходная бумага как правило выписывается за глаза и практически без осмотра



Главное: плати. Это бизнес. Некоторые и без детей её получают. Хотя, даже если будешь честно проходить, то всё равно ребёнка толком смотреть никто не будет. Потому что все понимают, это абсурдная формальность - как поликлиника может гарантировать, что он действительно здоров и не контактировал с зараженными больными 21 день. Бред.



По логике сейчас, во время пандемии, должны тест сделать на коронавирус чтобы убедиться, что ребёнок не переносчик. Тогда эта бумажка будет чего-то стоить. А посмотреть красное горло или нет может и медик в детсаду.



В России такая же беда с этими справками, но у них (неофициально) эту справку можно получить онлайн. Тоже дерут до 1000 рублей за эту бумажку, но хотя бы время не терять на поездки за ней и получить можно сразу в нужный день.