ACROS Re: Власти Казахстана отказались от планов снижения размера... #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 912

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: //являются актуальными//



Как понять АКТУАЛЬНЫМИ ??

Смысловое значение: жизненно важно, существенно для данного момента.



Неужели это так важно: наказать и именно на 83 340 тенге и никак не меньше.

Я понимаю - нарушитель - это потенциальный разносчик и даже, если хотите, потенциальный УБИЙЦА наших знакомых, друзей, родственников.

Но строгость, даже и ЖЁСТКОСТЬ закона несоизмерима высока для такого рода нарушения. Это как говорят, в картах, ПЕРЕБОР.