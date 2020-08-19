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≡ "Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39648

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель акима Костаная Рустем Каркенов сообщил "НГ": в районе, где хочет проживать обладательница олимпийской лицензии, "государственных арендных домов не имеется".
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§ Kairat stayer
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2026

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надежде желаю всего наилучшего! Не опускать руки, кроме физической подготовки морально и психологически настраиваться к участию на олимпийских играх, постепенно и последовательно выйти на пик формы и достойно выступить.
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§ Тот самый
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
905

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надя, удачи! И когда возьмёшь медаль, не забудь сказать, что поддержки от акимата почти не было ;-) Потому что они-то точно расскажут как "помогали".

Цитата:
alex_60:
чего она размечталась-непонятно.

В нашей области это действительно не очень принято, а вот в столицах очень. В Алма-Ате спортсменам дарят квартиры и дорогие внедорожники, только чтобы их удержать. На велобренд-команду "Астана" выделяются миллиарды тенге в год. Команда велосипедистов-иностранцев получает миллионы тенге в месяц. Для чего? Просто чтобы в мире знали об Астане.

На футбольный клуб "Тобол" сколько в год тратим? А содержание стадиона и прочее? Один только нападающий из Бельгии стоил миллион евро! 500 миллионов тенге. Штук 30 квартир можно купить. И хотя бы раз они что-то показали в Лиге Европы? Было 2 игры с Арменией, успешно продули. Про чемпионат мира молчу - даже из группы не выйдут, но деньги в них вливают колоссальные.

А тут вот спортсмен с лицензией на Олимпиаду, может взять медаль на олимпиаде. Разве не это лучшая реклама для Казахстана? И что потребовала взамен? Всего-то жильё. Она иногородняя, её уговорили жить здесь в том числе обещая жильё и прочее. И что получила? 40 МРП. Заниматься профессиональным спортом - это очень дорого. 40 МРП - копейки.

Добринцофф:
Попробуйте встаньте на моё место

Без обид, но Ваш опыт не уникален, таких как Вы минимум 5 тысяч только в нашем городе. А таких как она единицы на всю страну.

[Исправлено: Тот самый, 19.08.2020 - 15:22]
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§ Victor Yang
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13109

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 19.08.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
И когда возьмёшь медаль, не забудь сказать, что поддержки от акимата почти не было

Когда она возьмет медаль - тогда могут и квартиру дать. Но для поддержки, для имиджа государства и области - могли бы предоставить, не в частную собственность, конечно. Но ведь у них тоже просто так нельзя взять и выделить деньги, если не положено по всяким там регламентам.

[Исправлено: Victor Yang, 19.08.2020 - 15:49]
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* alex_60
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9017

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не уверен что она вообще год протянет
в постоянных тренировках
до олимпиады.
этот год еще прожить надо.
так что рано,рано шум поднимать.
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§ ACROS
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
912

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 19.08.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
встаньте на моё место и пройти мой путь


Как и моя жена, вот её путь: в конце 97 года, закрылся совхозрабкоп, что делать: зарезали две коровы, выручили 30 000 тенге, зашила( карманники бритвой в пути срезали деньги) их в подклад куртки и поехала в Алма-Ату на барахолку. Привезла две большие китайские сумки ширпотрепа и начала торговать в мороз, холод, буран, дождь, жару с машины и каждый месяц, иногда два раза в месяц, ездила в Алма-ату за товаром. За это время у неё несколько раз воровали деньги, вещи, крали сумки, пару раз избили и отобрали деньги. Сейчас у неё магазинчик в селе, три магазина в городе и одна точка на Складской.

Я не знаю, кто тут прав или неправ: она( требует своё как "звезда") или аким ( раз пообещал, его слово должно быть ВЕСОМЫМ) - но с ВОЗМОЖНОСТЯМИ акима областного центра - приобрести ей квартиру - это реально ПЛЁВОЕ дело для него:- загрузи любого девелопвера, сделай ему льготу на копейку, и он в лепёшку расшибётся , но сделает.
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§ Didos
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
D


(Пользователи)
Сообщений:
14

Регистрация:
27.11.12
Отправлено: 19.08.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Как и моя жена, вот её путь

как я и говорю каждый со своего шестка.
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§ сайлау курманов
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3998

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 19.08.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за счёт государства едут большое количество чиновников, 
А вы видели кого награждали за борьбу с вирусом, там двое только врачей остальные чиновники из облгорздрава, я просто в шоке! Они думают что бога за мошонку держат, совсем стыд потеряли
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§ dvb
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
d


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
180

Регистрация:
01.08.14
Отправлено: 19.08.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
На футбольный клуб "Тобол" сколько в год тратим? А содержание стадиона и прочее? Один только нападающий из Бельгии стоил миллион евро! 500 миллионов тенге


Не было никогда в местном клубе нападающего из Бельгии, да еще за лям евро!
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§ Добринцофф
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7414

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 19.08.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
krisqqq_:
а она пашет как проклятая,чтобы вывести Казахстан каждый раз на новый уровень в своём виде спорта!

Вот давайте без этих громких фраз,пашет она прежде всего для себя,для своей карьеры и материального благополучия,что в принципе и подтверждают её просьбы о квартире.
Это в СССР великие футболисты,хоккеисты и боксёры защищали за копейки честь страны,получали свои награды,титулы и гордились этим.
А нынче спорт это бизнес,заработает себе имя будут и деньги и квартира.
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§ Добринцофф
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7414

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 19.08.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Didos:
10-15 лет каждый день получая люлей и изнурительной подготовки + ко всему ответственность(личностный психологический страх)

Такая же фигня,систематически получаем люлей то от налоговой, то от санэпидемстанции,вы не представляете какое психологическое давление испытываешь в момент когда на телефоне высвечивается "Налоговая",а личная ответственность за людей которые у тебя работают,за продукты которые ты продаёшь,ни дай бог что нибудь не так,люди же это кушают.
Это вам не мордобоем заниматься,сидя на гос пособии.
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