Тот самый Re: Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки #4 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 905

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:17 Вполне возможно, что им даже повезло. А то бы выяснилось, что сами проверяющие маску надели не той стороной и получили бы по шапке.



А нашему парню из ветклиники (недавно оштрафованному) тоже стоит поставить кнопку и звонок. И заставлять проверяющих подождать, а то и прийти в другой день.