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≡ Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки
 
 
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§ NG.kz
Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39648

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санитарные врачи не смогли попасть на территорию отельного комплекса для проверки соблюдения санитарных требований. Об этом сообщила Асима Жарылгасова, главный санитарный врач города Актау в ходе брифинга на площадке в ЦОКе.
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§ Сергей kst
Re: Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
206

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 19.08.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то,что это частная собственность, Асима видимо забыла.
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§ юля елиссева
Re: Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1660

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 19.08.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потому что карательная группа не на тех нарвалась, кого можно безнаказанно якобы промониторить и обложить штрафами космических размеров.
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§ ACROS
Re: Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
912

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 19.08.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
карательная группа не на тех нарвалась,


Конечно не на ТЕХ. Могу предположить что бренд "РИКСОС", в Казахстане может принадлежать Б.Утемуратову. Есть : равные перед Законом, а есть равны Закону.
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§ Тот самый
Re: Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
905

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вполне возможно, что им даже повезло. А то бы выяснилось, что сами проверяющие маску надели не той стороной и получили бы по шапке.

А нашему парню из ветклиники (недавно оштрафованному) тоже стоит поставить кнопку и звонок. И заставлять проверяющих подождать, а то и прийти в другой день.
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§ abaika95
Re: Главного санврача Актау не пустили в Rixos для проверки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4746

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 19.08.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людям и одному дядьке под видом тетьки смотрю не понять, что раз такую новость дали в "эфир" то санитарный врач ждёт от этой новости определенного эффекта и раз пошли на такое то плевать им кто там владелец этого отеля)
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