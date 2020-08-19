Надя, удачи! И когда возьмёшь медаль, не забудь сказать, что поддержки от акимата почти не было Потому что они-то точно расскажут как "помогали".



Цитата: alex_60:

чего она размечталась-непонятно.



В нашей области это действительно не очень принято, а вот в столицах очень. В Алма-Ате спортсменам дарят квартиры и дорогие внедорожники, только чтобы их удержать. На велобренд-команду "Астана" выделяются миллиарды тенге в год. Команда велосипедистов-иностранцев получает миллионы тенге в месяц. Для чего? Просто чтобы в мире знали об Астане.



На футбольный клуб "Тобол" сколько в год тратим? А содержание стадиона и прочее? Один только нападающий из Бельгии стоил миллион евро! 500 миллионов тенге. Штук 30 квартир можно купить. И хотя бы раз они что-то показали в Лиге Европы? Было 2 игры с Арменией, успешно продули. Про чемпионат мира молчу - даже из группы не выйдут, но деньги в них вливают колоссальные.



А тут вот спортсмен с лицензией на Олимпиаду, может взять медаль на олимпиаде. Разве не это лучшая реклама для Казахстана? И что потребовала взамен? Всего-то жильё. Она иногородняя, её уговорили жить здесь в том числе обещая жильё и прочее. И что получила? 40 МРП. Заниматься профессиональным спортом - это очень дорого. 40 МРП - копейки.



Добринцофф:

Попробуйте встаньте на моё место

Без обид, но Ваш опыт не уникален, таких как Вы минимум 5 тысяч только в нашем городе. А таких как она единицы на всю страну.



[Исправлено: Тот самый, 19.08.2020 - 15:22]