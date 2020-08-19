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≡ «Зайдите в автобус и закройте глаза». Права инвалидов и позиции трех госструктур столкнулись в одном судебном процессе
 
 
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§ NG.kz
«Зайдите в автобус и закройте глаза». Права инвалидов и позиции трех госструктур столкнулись в одном судебном процессе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39647

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура требует отменить решение совета по этике о прекращении дисциплинарного дела в отношении заместителя акима Костаная Рустема Каркенова. Ранее надзорный орган требовал наказать чиновника за ущемление прав инвалидов по зрению.
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§ Сергей kst
Re: «Зайдите в автобус и закройте глаза». Права инвалидов и...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
206

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 19.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как выяснила прокуратура, объявления в автобусах, о которых говорил Жетписпаев, были вывешены на основании протокола совещания, прошедшего 26 декабря 2019 года под председательством Рустема Каркенова. В протоколе указано, что удостоверение КОС является единственным документом, дающим право на льготу по бесплатному проезду инвалидов по зрению.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?
storyid=39622

Ну как-же так.Что творится в головах этих "людей", типа Каркенова?Они как с другой реальности.Как сказал один человек-"Что это,тупость или предательство"?
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§ Тот самый
Re: «Зайдите в автобус и закройте глаза». Права инвалидов и...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
905

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывали случаи, когда инвалидов, которые не состояли в Казахском обществе слепых, водитель не хотел выпускать из автобуса, вез до конечной остановки.

Скорее всего правда. Однажды был свидетелем как быдло-водитель решил проучить бомжа за то, что у того не хватило 10 тенге. Закрыл дверь и провёз его ещё одну остановку.

Сергей kst:
Они как с другой реальности.


Вполне возможно, что наркоманы.
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