Цитата: Бывали случаи, когда инвалидов, которые не состояли в Казахском обществе слепых, водитель не хотел выпускать из автобуса, вез до конечной остановки.



Скорее всего правда. Однажды был свидетелем как быдло-водитель решил проучить бомжа за то, что у того не хватило 10 тенге. Закрыл дверь и провёз его ещё одну остановку.



Сергей kst:

Они как с другой реальности.



Вполне возможно, что наркоманы.