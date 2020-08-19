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≡ Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
 
 
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§ NG.kz
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39647

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок. Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.
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§ alex_60
Re: Власти Казахстана отказались от планов снижения размера...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9015

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
83340.
а почему не 200000?
отбить 42500 решили похоже.
установка такая похоже.
вон и полицаи с утра до вечера рыкают своими сиренами.
останавливая машины с поводом и без повода.
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§ ACROS
Re: Власти Казахстана отказались от планов снижения размера...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
912

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 19.08.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //являются актуальными//

Как понять АКТУАЛЬНЫМИ ??
Смысловое значение: жизненно важно, существенно для данного момента.

Неужели это так важно: наказать и именно на 83 340 тенге и никак не меньше.
Я понимаю - нарушитель - это потенциальный разносчик и даже, если хотите, потенциальный УБИЙЦА наших знакомых, друзей, родственников.
Но строгость, даже и ЖЁСТКОСТЬ закона несоизмерима высока для такого рода нарушения. Это как говорят, в картах, ПЕРЕБОР.
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§ Козлов я
Re: Власти Казахстана отказались от планов снижения размера...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1684

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 19.08.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
отбить 42500 решили похоже. установка такая похоже.
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