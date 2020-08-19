ACROS Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой #6 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 912

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:44 Сегодня прочитал в инете что Китай построил, уже, трансокеанский мост в Ханчжоу длиной в 36,7 километров с общей стоимостью 1 420 000 000 $, один километр моста обошёлся в 39 800 000 $.

Строительство же казахского ЛРТ в астане обходиться в 80 000 000 $ на ОДИН километр и неизвестно ещё сколько выйдет в стадий завершения строительства( если ВООБЩЕ завершат).

Там на море построили, а тут на СУШЕ и никак не могут завершить, да ещё и стоимость ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ, к тому деньги на строительство взяты в кредит в том же Китае, теперь и на обслуживание кредита необходимы средства.



Это точь в точь из одной оперы: строительство ЛРТ в астане и строительство надземных переходов в Плазе и на Гашека.