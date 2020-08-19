Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39647

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщл, что новая волна коронавируса в Казахстане ожидается в октябре и может осложниться сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
Читать новость
§ alex_60
Re: Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9015

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Стоимость каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом самостоятельно", - написал глава Минздрава.//

если в чем то сомнения есть, то только не в этом.
сформируют местные акиматы стоимость.
такую какую надо.
руки уже чешутся наверное.
Профайл
§ Сергей kst
Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
206

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 19.08.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все та же старая добрая СК Фармация.Хорошо устроились господа.


Цитата:
Акиматами регионов выделены земельные участки и проводятся процедуры выбора подрядных организаций в соответствии с законодательством о государственных закупках.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39620

Хм странно,на сайте гос.закупок нет ничего.Может хотят в обход кассы?Поделятся с городом на холме,с финиками и прочими заинтересованными.

[Исправлено: Сергей kst, 19.08.2020 - 17:06]
Профайл
§ ACROS
Re: Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
912

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 19.08.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
руки уже чешутся наверное.
Сергей kst:
Может хотят в обход кассы?


У нас уже вбился в мозг алгоритм стереотипа поведения гос.чиновника: "украсть, украсть и ещё раз украсть" - если он не украдёт хоть один лям, то он БЕЗДАРНЫЙ и никуда не годный, рукожопый чиновник. А, если ещё и имеет: коттедж, городскую квартиру "премиум-класса", несколько авто брендовых марок, Тойота LC -200 (как же без неё), каждый год в Дубаи и на Мальдивы, содержит семью из нескольких человек и дети учаться за бугром и ВСЁ это на зарплату в 200 000 - 300 000 тенге: --Мы скажем - УМЕЕТ жить.
Профайл
§ Сергей kst
Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
206

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 19.08.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
если он не украдёт хоть один лям.


Таких не пускают в гос.аппарат.А если такие все же пробиваются,то не надолго.
А на счет алгоритма -согласен.

[Исправлено: Сергей kst, 19.08.2020 - 17:30]
Профайл
§ Козлов я
Re: Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1684

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 19.08.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Хм странно,на сайте гос.закупок нет ничего.

А не потому ли,что больница, строительство которой разрекламировали в Кунае, проканает за инфекционную? :-x
Профайл
§ ACROS
Новая волна коронавируса ожидается в октябре - Цой
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
912

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 19.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня прочитал в инете что Китай построил, уже, трансокеанский мост в Ханчжоу длиной в 36,7 километров с общей стоимостью 1 420 000 000 $, один километр моста обошёлся в 39 800 000 $.
Строительство же казахского ЛРТ в астане обходиться в 80 000 000 $ на ОДИН километр и неизвестно ещё сколько выйдет в стадий завершения строительства( если ВООБЩЕ завершат).
Там на море построили, а тут на СУШЕ и никак не могут завершить, да ещё и стоимость ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ, к тому деньги на строительство взяты в кредит в том же Китае, теперь и на обслуживание кредита необходимы средства.

Это точь в точь из одной оперы: строительство ЛРТ в астане и строительство надземных переходов в Плазе и на Гашека.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 2
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 545.68 Ko | Raw HTML: 60.93 Ko -